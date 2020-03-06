За добычу одного волка в Пермском крае будут выплачивать 20 тысяч рублей

6 Март 2020 2020-03-06T18:12:38+03:00

Сумма вознаграждения охотникам за отстрел одного волка увеличена в два раза. Фото: архив "КП"

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В Прикамье увеличили сумму денежного вознаграждения за добычу волка в два раза – до 20 тысяч рублей.

- Постановление об изменении порядка выплаты денежного вознаграждения за добычу волка было принято на заседании Правительства, - сообщили в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов. – Система поощрения уже имеет положительный результат. С начала 2020 года в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов уже было добыто 115 волков, а за весь 2019-й - 164.

В 2019 году из краевого бюджета было выделено 2 млн рублей на выплаты денежного вознаграждения охотникам. В феврале 2020 года глава Прикамья внес поправки в краевой бюджет и дополнительные два миллиона рублей были направлены для поощрения за добычу волка.

ИСТОЧНИК KP.RU