Суд на два месяца закрыл кафе в Перми из-за жалобы жителя дома

6 Март 2020 2020-03-06T17:46:11+03:00

Суд постановил закрыть кафе на два месяца до устранения всех нарушений. Фото: архив "КП"

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В Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю поступила жалоба от жителя дома по улице Крупской, 30. Мужчина сообщил, что кафе, которое находится на 1 этаже дома значительно ухудшило условия его проживания в собственной квартире. Пермяку мешали запахи, поднимавшиеся из кафе по вентиляции.

На место вышли специалисты Роспотребнадзора и провели внеплановую проверку в отношении ООО, осуществляющего здесь свою деятельность. В кафе были выявлены нарушения обязательных требований. В итоге материалы проверки были направлены в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности заведения общепита.

- По постановлению Мотовилихинского районного суда деятельности кафе была приостановления на срок 60 суток, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU