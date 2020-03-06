2020-03-06T17:46:11+03:00
Общество

Суд на два месяца закрыл кафе в Перми из-за жалобы жителя дома

Из заведения общепита на улице Крупской шли запахи, мешавшие мужчине жить
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Суд постановил закрыть кафе на два месяца до устранения всех нарушений.Суд постановил закрыть кафе на два месяца до устранения всех нарушений.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю поступила жалоба от жителя дома по улице Крупской, 30. Мужчина сообщил, что кафе, которое находится на 1 этаже дома значительно ухудшило условия его проживания в собственной квартире. Пермяку мешали запахи, поднимавшиеся из кафе по вентиляции.

На место вышли специалисты Роспотребнадзора и провели внеплановую проверку в отношении ООО, осуществляющего здесь свою деятельность. В кафе были выявлены нарушения обязательных требований. В итоге материалы проверки были направлены в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности заведения общепита.

- По постановлению Мотовилихинского районного суда деятельности кафе была приостановления на срок 60 суток, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За добычу одного волка в Пермском крае будут выплачивать 20 тысяч рублей
Суд на два месяца закрыл кафе в Перми из-за жалобы жителя дома
В Пермском крае из-за оттепели закрыта самая длинная ледовая переправа
В Перми наградили победителя, придумавшего лучшее название для транспортной карты
Ребятишки из пермского детсада устроили дискотеку под музыку, звучащую из свадебной машины
В Прикамье на портале «Волонтеры Победы» уже записалась тысяча добровольцев
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются гололедица и сильный ветер
Международный женский день – замечательный повод, чтобы поздравить прекрасную половину человечества с праздником
В Перми введен режим повышенной готовности
В Перми задержали двух фальшивомонетчиков
В Перми горит частный деревянный дом
В Прикамье закончились поиски 30-летнего мужчины, который пропал 4 месяца назад
Житель Перми потерял память после того, как него упала глыба льда
В Пермском крае полицейский, чтобы получить признательные показания, жестоко избивал подозреваемых