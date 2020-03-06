2020-03-06T17:26:18+03:00
Общество

В Пермском крае из-за оттепели закрыта самая длинная ледовая переправа

Остались действовать еще девять переправ
Алена ОВЧИННИКОВА
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Пока в крае остаются работать девять ледовых переправ.Пока в крае остаются работать девять ледовых переправ.Фото: Олег УКЛАДОВ
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6 марта из-за теплых погодных условий в Пермском крае была официально закрыта ледовая переправа для проезда автомобилей в Оханском районе. Она соединяла поселок Юго-Камский и город Оханск.

В настоящее время на территории края продолжают действовать 9 ледовых переправ:

Через реку Кама переправа, соединяющая урочище Лугдын - поселок Кебраты.

Через реку Кама переправа, соединяющая поселок Касимовка - поселок Верхняя старица.

Через реку Кама переправа, соединяющая урочище Пернояг - поселок Гайны.

Через реку Чусовая в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского муниципального района.

Переправа в Соликамском городском округе (поселок Тюлькино с деревней Тюлькино).

Переправа через реку Коса (Усть-Коса-Коса)

Переправа через реку Сылва вблизи села Насадка (село Насадка - деревня Мостовая).

Переправа через залив «Боровская волжанка» поселок Усть-Боровая.

Переправа через р. Кама поселок Нижний склад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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