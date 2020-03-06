В Пермском крае из-за оттепели закрыта самая длинная ледовая переправа
6 марта из-за теплых погодных условий в Пермском крае была официально закрыта ледовая переправа для проезда автомобилей в Оханском районе. Она соединяла поселок Юго-Камский и город Оханск.
В настоящее время на территории края продолжают действовать 9 ледовых переправ:
Через реку Кама переправа, соединяющая урочище Лугдын - поселок Кебраты.
Через реку Кама переправа, соединяющая поселок Касимовка - поселок Верхняя старица.
Через реку Кама переправа, соединяющая урочище Пернояг - поселок Гайны.
Через реку Чусовая в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского муниципального района.
Переправа в Соликамском городском округе (поселок Тюлькино с деревней Тюлькино).
Переправа через реку Коса (Усть-Коса-Коса)
Переправа через реку Сылва вблизи села Насадка (село Насадка - деревня Мостовая).
Переправа через залив «Боровская волжанка» поселок Усть-Боровая.
Переправа через р. Кама поселок Нижний склад.
ИСТОЧНИК KP.RU