2020-03-06T17:02:51+03:00
Общество

В Перми наградили победителя, придумавшего лучшее название для транспортной карты

Льготные проездные с названием «Малахит» появится в продаже в апреле
Алена ОВЧИННИКОВА
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Победитель голосования (на фото справа) три месяца будет бесплатно ездить на автобусах и трамваях. Фото: администрация Перми.Победитель голосования (на фото справа) три месяца будет бесплатно ездить на автобусах и трамваях. Фото: администрация Перми.
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В Перми наградили победителя, придумавшего самое популярное среди пермяков название транспортной карты. Им стал Сергей Тютиков, придумавший название «Малахит», за которое проголосовало большее количество пользователей сайта «Управляем вместе».

За его вариант отдали голоса 474 человека. 6 марта начальник департамента транспорта Анатолий Путин вручил победителю конкурса безлимитный проездной на квартал.

- В ближайшее время пройдет аукцион на изготовление транспортных карт в новом дизайне, а в апреле первые карты «Малахит» поступят в продажу, - сообщили в пресс-службе администрации Перми.

- Я подумал, что название карты должно отражать дух края, - объяснил свою идею победитель. - Пермский край богат полезными ископаемыми, поэтому я подумал, что было бы отлично отразить это в названии карты. Малахит залегает под Кунгуром. Это красивый минерал, и карту можно сделать с его изображением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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