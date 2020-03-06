В Прикамье на портале «Волонтеры Победы» уже записалась тысяча добровольцев
На обновленном портале Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» продолжается запись на мероприятия Года памяти и славы подали. Заявки подали уже более 1 000 добровольцев Прикамья. Они будут помогать в организации главных мероприятий Года памяти и славы.
- В сего мы подготовим более 3000 волонтеров, - отметила руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в Пермском крае Дарья Белякова-Тихонова.
Чем будут заниматься прикамские добровольцы? Они, например, помогут организовать Диктант Победы, будут участвовать в торжественном прохождении войск и Бессмертного полка, в акциях Георгиевская ленточка и Красная гвоздика и многих других мероприятиях.
Стать добровольцем в Год памяти и славы несложно. Для этого нужно зайти на сайт волонтерыпобеды.рф и зарегистрироваться.
О торжественных мероприятиях, которые готовятся в Пермском крае к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, можно прочитать на официальном сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU