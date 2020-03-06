2020-03-06T16:04:24+03:00
Общество

В Прикамье на портале «Волонтеры Победы» уже записалась тысяча добровольцев

Они будут помогать проводить юбилейные мероприятия в Год памяти и славы
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Волонтеры будут также помогать ветеранам войны и тыла.Волонтеры будут также помогать ветеранам войны и тыла.
Изменить размер текста:

На обновленном портале Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» продолжается запись на мероприятия Года памяти и славы подали. Заявки подали уже более 1 000 добровольцев Прикамья. Они будут помогать в организации главных мероприятий Года памяти и славы.

- В сего мы подготовим более 3000 волонтеров, - отметила руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в Пермском крае Дарья Белякова-Тихонова.

Чем будут заниматься прикамские добровольцы? Они, например, помогут организовать Диктант Победы, будут участвовать в торжественном прохождении войск и Бессмертного полка, в акциях Георгиевская ленточка и Красная гвоздика и многих других мероприятиях.

Стать добровольцем в Год памяти и славы несложно. Для этого нужно зайти на сайт волонтерыпобеды.рф и зарегистрироваться.

О торжественных мероприятиях, которые готовятся в Пермском крае к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, можно прочитать на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За добычу одного волка в Пермском крае будут выплачивать 20 тысяч рублей
Суд на два месяца закрыл кафе в Перми из-за жалобы жителя дома
В Пермском крае из-за оттепели закрыта самая длинная ледовая переправа
В Перми наградили победителя, придумавшего лучшее название для транспортной карты
Ребятишки из пермского детсада устроили дискотеку под музыку, звучащую из свадебной машины
В Прикамье на портале «Волонтеры Победы» уже записалась тысяча добровольцев
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются гололедица и сильный ветер
Международный женский день – замечательный повод, чтобы поздравить прекрасную половину человечества с праздником
В Перми введен режим повышенной готовности
В Перми задержали двух фальшивомонетчиков
В Перми горит частный деревянный дом
В Прикамье закончились поиски 30-летнего мужчины, который пропал 4 месяца назад
Житель Перми потерял память после того, как него упала глыба льда
В Пермском крае полицейский, чтобы получить признательные показания, жестоко избивал подозреваемых