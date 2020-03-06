В Прикамье на портале «Волонтеры Победы» уже записалась тысяча добровольцев

6 Март 2020 2020-03-06T16:04:24+03:00

Волонтеры будут также помогать ветеранам войны и тыла.

Они будут помогать проводить юбилейные мероприятия в Год памяти и славы

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На обновленном портале Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» продолжается запись на мероприятия Года памяти и славы подали. Заявки подали уже более 1 000 добровольцев Прикамья. Они будут помогать в организации главных мероприятий Года памяти и славы.

- В сего мы подготовим более 3000 волонтеров, - отметила руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в Пермском крае Дарья Белякова-Тихонова.

Чем будут заниматься прикамские добровольцы? Они, например, помогут организовать Диктант Победы, будут участвовать в торжественном прохождении войск и Бессмертного полка, в акциях Георгиевская ленточка и Красная гвоздика и многих других мероприятиях.

Стать добровольцем в Год памяти и славы несложно. Для этого нужно зайти на сайт волонтерыпобеды.рф и зарегистрироваться.

О торжественных мероприятиях, которые готовятся в Пермском крае к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, можно прочитать на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU