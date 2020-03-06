Международный женский день – замечательный повод, чтобы поздравить прекрасную половину человечества с праздником

6 Март 2020 2020-03-06T15:21:28+03:00

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На предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» работают более 600 представительниц прекрасного пола, среди которых руководители и специалисты, операторы технологических установок и товарные операторы, слесари КИПиА и машинисты насосов. Основная женщинская профессия на предприятии - лаборант химического анализа. Есть заводчанки экономисты, экологи, кадровики, инженеры по промышленной безопасности, есть женщина стеклодув, которая делает уникальные вещи.

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»

Женщины «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» любят свою работу и добиваются успеха, идут в ногу со временем и опережают его, занимаются творчеством и достигают побед в спорте, делают мужчин лучше и не ждут за это наград, бескорыстно любят и умеют прощать, отдают себя без остатка детям….А еще прекрасные дамы пермского нефтеперерабатывающего увлекаются спортом: настольным теннисом, дартсем, плаваньем, лыжными гонками. .И достигают серьёзных успехов, например, Наталья Чумарина, чемпионка России по лыжным гонкам и призёр России в эстафетной гонке, победитель международных соревнований в Финляндии, Наталья Зуева, чемпионка СССР по борьбе самбо. Елизавета Половникова, многократная чемпионка России, чемпионка Европы, чемпионка Мира по армрестлингу 2019 года. А накануне Международного женского праздника здесь, на пермской земле Елизавета вновь стала чемпионкой России по армреслингу.

Женщина - это удивительное состояние души, особый вкус счастья и безграничная любовь, которая никогда не перестает…

ИСТОЧНИК KP.RU