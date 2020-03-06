В Перми введен режим повышенной готовности

6 Март 2020 2020-03-06T14:54:15+03:00

Он будет действовать на протяжении всех выходных

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В Перми объявили режим повышенной готовности.

В ГУ МСЧ России по Пермскому краю сообщили о том, что в с 8:00 6 марта до 8:00 вторник, 10 марта в целях обеспечения готовности к оперативному реагированию при возможных чрезвычайных ситуациях в выходные и праздничные дни, вводится режим «Повышенная готовность».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП. Мужчина переходил улицу Плеханова по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU