2020-03-06T14:19:20+03:00
Происшествия

В Перми задержали двух фальшивомонетчиков

Они распространяли купюры номиналом 5000 рублей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Они приобретали товар стоимостью 1000 и 1500 рублей в цветочных магазинахОни приобретали товар стоимостью 1000 и 1500 рублей в цветочных магазинахФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми двое мужчина распространяли подделки. Задержанные расплачивались купюрами номиналом 5000 рублей.

Они приобретали товар стоимостью 1000 и 1500 рублей в цветочных магазинах. Сдачу им выдавали настоящими купюрами. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленники находили в интернете дорогостоящие телефоны и покупали их за фальшивые купюры.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В отношении мужчин возбудили уголовные дела. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что сотрудники полиции подозревают мужчин в более чем 20 эпизодах на территории Перми, Челябинска и Москвы.

В отношении 33-летнего фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его подельник отправлен под домашний арест.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Сотрудники полиции просят пострадавших от рук задержанных обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются гололедица и сильный ветер
Международный женский день – замечательный повод, чтобы поздравить прекрасную половину человечества с праздником
В Перми введен режим повышенной готовности
В Перми задержали двух фальшивомонетчиков
В Перми горит частный деревянный дом
В Прикамье закончились поиски 30-летнего мужчины, который пропал 4 месяца назад
Житель Перми потерял память после того, как него упала глыба льда
В Пермском крае полицейский, чтобы получить признательные показания, жестоко избивал подозреваемых
Пермяков приглашают посмотреть, как цветут орхидеи, гранат и хурма
Жителя Прикамья осудили за содержание наркопритона
В Березниках за долги по теплу арестованы квартира и автомобиль неплательщиков
«Поборов быть не должно». Вице-премьер краевого правительства высказался по поводу ситуации в пермской школе
В Перми подвели итоги «уралхимовской» олимпиады для подшефных учебных заведений
В школах Пермского края в этом году откроют «Точки роста»
Фигуристы из Пермского края выиграли Чемпионат мира среди юниоров
Пермяку пришлось заплатить 600 тысяч рублей, чтобы поехать к заморской целительнице
В Пермском крае нашли тело пропавшего месяц назад мужчины
В Перми легковушка сбила 9-летнюю девочку
В Перми женщинам будут дарить цветы в трамвае
В Прикамье после прокурорской проверки в аптеке установили пандуса
В Перми на площади Дружбы сгорела машина такси
Стоимость реконструкции улицы Плеханова в Перми может увеличиться
В Перми полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП
«Пострадали 18 человек». Владельца автобуса, попавшего в ДТП в Прикамье, оштрафовали
Ребенок оказался в реанимации после выпитой в пермском фастфуде газировки
В Перми объявили пять аукционов на обслуживание автобусных маршрутов
«Разбила стекло своим телом». В Прикамье, спасаясь от сожителя, женщина выпрыгнула в окно
Из Перми запустят прямые рейсы в Анапу