В Перми задержали двух фальшивомонетчиков

6 Март 2020 2020-03-06T14:19:20+03:00

Они приобретали товар стоимостью 1000 и 1500 рублей в цветочных магазинах Фото: Василий Вахрин

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В Перми двое мужчина распространяли подделки. Задержанные расплачивались купюрами номиналом 5000 рублей.

Они приобретали товар стоимостью 1000 и 1500 рублей в цветочных магазинах. Сдачу им выдавали настоящими купюрами. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленники находили в интернете дорогостоящие телефоны и покупали их за фальшивые купюры.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В отношении мужчин возбудили уголовные дела. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что сотрудники полиции подозревают мужчин в более чем 20 эпизодах на территории Перми, Челябинска и Москвы.

В отношении 33-летнего фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его подельник отправлен под домашний арест.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Сотрудники полиции просят пострадавших от рук задержанных обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU