В Перми горит частный деревянный дом
Вверх поднимался черный дым
О причине пожара и наличии пострадавших пока ничего неизвестно Фото: Подслушано Пермь
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В Кировском районе Перми загорелся частный деревянный дом. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
По сообщению очевидцев, дом загорелся около 15:10 в пятницу, 6 марта.
Когда на место приехали пожарные, дом был полностью в огне. С огнем боролись несколько пожарных расчетов.
О причине пожара и наличии пострадавших пока ничего неизвестно.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на площади Дружбы сгорела машина такси. Пользователи социальных сетей сообщили, что сгорел автомобиль такси. Машина загорелась с передней части.
ИСТОЧНИК KP.RU