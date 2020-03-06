В Перми горит частный деревянный дом

6 Март 2020 2020-03-06T13:49:28+03:00

О причине пожара и наличии пострадавших пока ничего неизвестно Фото: Подслушано Пермь

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В Кировском районе Перми загорелся частный деревянный дом. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

По сообщению очевидцев, дом загорелся около 15:10 в пятницу, 6 марта.

Когда на место приехали пожарные, дом был полностью в огне. С огнем боролись несколько пожарных расчетов.

О причине пожара и наличии пострадавших пока ничего неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на площади Дружбы сгорела машина такси. Пользователи социальных сетей сообщили, что сгорел автомобиль такси. Машина загорелась с передней части.

ИСТОЧНИК KP.RU