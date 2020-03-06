В Прикамье закончились поиски 30-летнего мужчины, который пропал 4 месяца назад

6 Март 2020 2020-03-06T13:00:34+03:00

Он должен был ехать в Соликамск Фото: "Регион59"

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Известно, что мужчина сел на поезд №001 в городе Петровск-Забайкальский до Екатеринбурга. Дальше он должен был отправиться в Соликамск.

С 5 ноября он перестал выходить на связь. В течение четырех месяцев о его местоположении ничего не было известно.

Сегодня в поисковом отряде «Регион 59» сообщили о том, что мужчину нашли. Он погиб.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пропал 11-летний мальчик. Мальчик ушел из дома в Березниках утром 2 марта. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. О пропаже сообщили волонтеры поискового отряда "Регион59"

ИСТОЧНИК KP.RU