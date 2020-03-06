2020-03-06T12:12:27+03:00
Происшествия

Житель Перми потерял память после того, как него упала глыба льда

Сейчас за его здоровье борются врачи
Лилия Абибулаева
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В Свердловском районе Перми произошло ЧП, в результате которого пострадал местный житель. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что на мужчину упал снег с крыши дома. После этого пермяк потерял память.

По сообщению очевидцев, мужчина пришел в гости, когда на него обрушился снег с крыши. Пострадавшего отправили в больницу. Оказалось, что мужчина не помнит, кто он и куда шел. От удара у него отшибло память.

Сейчас за его здоровье борются врачи отделения нейрохирургии. Следователи Свердловского района проводят доследственную проверку. В случае возбуждения уголовного дела виновникам грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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