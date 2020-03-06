Житель Перми потерял память после того, как него упала глыба льда

6 Март 2020 2020-03-06T12:12:27+03:00

Сейчас за его здоровье борются врачи

Изменить размер текста: A A

В Свердловском районе Перми произошло ЧП, в результате которого пострадал местный житель. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что на мужчину упал снег с крыши дома. После этого пермяк потерял память.

По сообщению очевидцев, мужчина пришел в гости, когда на него обрушился снег с крыши. Пострадавшего отправили в больницу. Оказалось, что мужчина не помнит, кто он и куда шел. От удара у него отшибло память.

Сейчас за его здоровье борются врачи отделения нейрохирургии. Следователи Свердловского района проводят доследственную проверку. В случае возбуждения уголовного дела виновникам грозит до двух лет лишения свободы.

Читайте также:

«У бабушки давление 200, а девочка рыдала от боли в спине». Очевидцы рассказали о падении снега на людей в центре Перми (Подробнее...)

В Перми на Комсомольском проспекте снежная глыба обрушилась на 7-летнюю девочку и 67-летнюю женщину (Подробнее...)

Появилось видео падения глыбы льда на школьницу и ее бабушку в центре Перми (Подробнее...)

Следователи возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на женщину и ребенка в Перми (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU