В Пермском крае полицейский, чтобы получить признательные показания, жестоко избивал подозреваемых

6 Март 2020 2020-03-06T11:51:05+03:00

В феврале прошлого года он избил нескольких подозреваемых Фото: архив "КП"

2 года и 6 месяцев ему запрещено занимать должности в государственной службе

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В Нытве осудили бывшего сотрудника полиции за превышение должностных полномочий. Мужчина избивал задержанных, чтобы получить от них признание.

Следователи выяснили, что в феврале 2019 года осужденный избил нескольких задержанных. Так, 13 февраля в своем кабинете он избил 27-летнего местного жителя, чтобы он признался в хищении. На следующий день бывший сотрудник полиции избил 34-летнего подозреваемого в хищении.

В результате суд приговорил мужчину к лишению свободы в исправительной колонии общего режима в течение 4 лет. Также 2 года и 6 месяцев ему запрещено занимать должности в государственной службе

ИСТОЧНИК KP.RU