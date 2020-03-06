2020-03-06T11:51:05+03:00
Происшествия

В Пермском крае полицейский, чтобы получить признательные показания, жестоко избивал подозреваемых

2 года и 6 месяцев ему запрещено занимать должности в государственной службе
Лилия Абибулаева
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В феврале прошлого года он избил нескольких подозреваемыхВ феврале прошлого года он избил нескольких подозреваемыхФото: архив "КП"
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В Нытве осудили бывшего сотрудника полиции за превышение должностных полномочий. Мужчина избивал задержанных, чтобы получить от них признание.

Следователи выяснили, что в феврале 2019 года осужденный избил нескольких задержанных. Так, 13 февраля в своем кабинете он избил 27-летнего местного жителя, чтобы он признался в хищении. На следующий день бывший сотрудник полиции избил 34-летнего подозреваемого в хищении.

В результате суд приговорил мужчину к лишению свободы в исправительной колонии общего режима в течение 4 лет. Также 2 года и 6 месяцев ему запрещено занимать должности в государственной службе

ИСТОЧНИК KP.RU

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