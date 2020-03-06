В Пермском крае полицейский, чтобы получить признательные показания, жестоко избивал подозреваемых
В Нытве осудили бывшего сотрудника полиции за превышение должностных полномочий. Мужчина избивал задержанных, чтобы получить от них признание.
Следователи выяснили, что в феврале 2019 года осужденный избил нескольких задержанных. Так, 13 февраля в своем кабинете он избил 27-летнего местного жителя, чтобы он признался в хищении. На следующий день бывший сотрудник полиции избил 34-летнего подозреваемого в хищении.
В результате суд приговорил мужчину к лишению свободы в исправительной колонии общего режима в течение 4 лет. Также 2 года и 6 месяцев ему запрещено занимать должности в государственной службе
ИСТОЧНИК KP.RU