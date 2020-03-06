2020-03-06T11:03:45+03:00
Происшествия

Жителя Прикамья осудили за содержание наркопритона

Он пускал только знакомых
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Мужчину признали виновным и осудили его на 1 год и 8 месяцевМужчину признали виновным и осудили его на 1 год и 8 месяцевФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае вынесли приговор 45-летнему жителю Лысьвы за содержание в своей квартире наркопритона.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина систематически с июля по декабрь 2019 года предоставлял свою квартиру для потребления наркотиков. Кроме того, он сам решал, кто и когда будет приходить.

Чтобы в правоохранительных органах не узнали о существовании притона, он пускал только своих знакомых. А после изготовления и потребления наркотиков сам делал уборку.

Мужчину признали виновным и осудили его на 1 год и 8 месяцев. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье закончились поиски 30-летнего мужчины, который пропал 4 месяца назад
Житель Перми потерял память после того, как него упала глыба льда
В Пермском крае полицейский, чтобы получить признательные показания, жестоко избивал подозреваемых
Пермяков приглашают посмотреть, как цветут орхидеи, гранат и хурма
Жителя Прикамья осудили за содержание наркопритона
В Березниках за долги по теплу арестованы квартира и автомобиль неплательщиков
«Поборов быть не должно». Вице-премьер краевого правительства высказался по поводу ситуации в пермской школе
В Перми подвели итоги «уралхимовской» олимпиады для подшефных учебных заведений
В этом году в Прикамье появится 21 «Точка роста» для школьников
Фигуристы из Пермского края выиграли Чемпионат мира среди юниоров
Пермяку пришлось заплатить 600 тысяч рублей, чтобы поехать к заморской целительнице
В Пермском крае нашли тело пропавшего месяц назад мужчины
В Перми легковушка сбила 9-летнюю девочку
В Перми женщинам будут дарить цветы в трамвае
В Прикамье после прокурорской проверки в аптеке установили пандуса
В Перми на площади Дружбы сгорела машина такси
Стоимость реконструкции улицы Плеханова в Перми может увеличиться
В Перми полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП
«Пострадали 18 человек». Владельца автобуса, попавшего в ДТП в Прикамье, оштрафовали
Ребенок оказался в реанимации после выпитой в пермском фастфуде газировки
В Перми объявили пять аукционов на обслуживание автобусных маршрутов
«Разбила стекло своим телом». В Прикамье, спасаясь от сожителя, женщина выпрыгнула в окно
Из Перми запустят прямые рейсы в Анапу