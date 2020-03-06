Жителя Прикамья осудили за содержание наркопритона

6 Март 2020 2020-03-06T11:03:45+03:00

Мужчину признали виновным и осудили его на 1 год и 8 месяцев Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае вынесли приговор 45-летнему жителю Лысьвы за содержание в своей квартире наркопритона.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина систематически с июля по декабрь 2019 года предоставлял свою квартиру для потребления наркотиков. Кроме того, он сам решал, кто и когда будет приходить.

Чтобы в правоохранительных органах не узнали о существовании притона, он пускал только своих знакомых. А после изготовления и потребления наркотиков сам делал уборку.

Мужчину признали виновным и осудили его на 1 год и 8 месяцев. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU