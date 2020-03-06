2020-03-06T10:13:44+03:00
Общество

«Поборов быть не должно». Вице-премьер краевого правительства высказался по поводу ситуации в пермской школе

Антон Клепиков оказался удивлен результатом комиссии
Лилия Абибулаева
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Заместитель председателя правительства усомнился в компетентности директора лицеяЗаместитель председателя правительства усомнился в компетентности директора лицеяФото: Василий Вахрин
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Заместитель председателя Правительства Пермского края прокомментировал конфликт в лицее №9. В социальных сетях Антон Клепиков отметил, что ситуация вышла из-под контроля.

- Мягко сказать, был удивлен выводами комиссии, которую возглавляла вице-мэр города по социальному блоку. По результатам всесторонней проверки выявлены грубые нарушения, причем по всем фактам – и по травле мальчика, и по незаконным сборам денег на учебники. Я придерживаюсь жесткой позиции относительно поборов с родителей учеников – их быть не должно! - отметил вице-премьер Антон Клепиков.

Заместитель председателя правительства усомнился в компетентности директора лицея, так как это не первый подобный конфликт в учреждении под ее руководством.

- Жду от городских властей соответствующих кадровых решений. Нашими образовательными учреждениями достойны и должны руководить исключительно профессионалы своего дела, люди, для которых образование – дело всей жизни, - отметил Антон Клепиков

ИСТОЧНИК KP.RU

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