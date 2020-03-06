В Перми подвели итоги «уралхимовской» олимпиады для подшефных учебных заведений

6 Март 2020 2020-03-06T10:36:43+03:00

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Победителями олимпиады по химии, организованной «УРАЛХИМом», стали три старшеклассника школы №132. Наилучший результат показал Максим Кутепов. Второе место занял Даниил Трефилов. Третье - у Ивана Никонова.

Задания по неорганической химии состояли из пяти теоретических вопросов и одного практического задания. Нужно было определить загаданное вещество с помощью качественной реакции. По оценке учителей химии, правильное выполнение олимпиадных заданий требовало от участников дополнительной подготовки, но при этом было вполне по силам. Задачи разработала инженер-технолог цеха по производству карбамида филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Нина Хмисси:

- Придумать олимпиадные вопросы было несложно. Куда сложнее было сделать их разнообразными. Во время выполнения заданий учащиеся должны были задействовать максимально широкий спектр знаний в области неорганической химии. Дополнительная сложность состояла в проверке заданий. Постоянно хотелось добавить дополнительные баллы и не снижать оценку за небольшие недочёты, но приходилось соблюдать жёсткий регламент.

Фото: "УРАЛХИМ"

В мероприятии всего приняли участие двадцать старшеклассников школы №132 и студентов Краевого индустриального техникума (КИТ). Это была уже вторая олимпиада, организованная активистами «ПМУ». Первый турнир для юных химиков состоялся в 2018 году.

Фото: "УРАЛХИМ"

Интеллектуальное состязание проходило в кабинете химии школы №132, отремонтированном и оборудованном в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ – детям». Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми сотрудничает с Краевым индустриальным техникумом и школой №132 по модели «Школа – Техникум – Завод» с 2014 года. В начале февраля стороны подписали очередное годовое соглашение о сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU