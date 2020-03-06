2020-03-06T10:36:43+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

В Перми подвели итоги «уралхимовской» олимпиады для подшефных учебных заведений

Наилучший результат показал Максим Кутепов
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Второе место занял Даниил Трефилов. Третье - у Ивана Никонова. Фото: "УРАЛХИМ"Второе место занял Даниил Трефилов. Третье - у Ивана Никонова. Фото: "УРАЛХИМ"
Изменить размер текста:

Победителями олимпиады по химии, организованной «УРАЛХИМом», стали три старшеклассника школы №132. Наилучший результат показал Максим Кутепов. Второе место занял Даниил Трефилов. Третье - у Ивана Никонова.

Задания по неорганической химии состояли из пяти теоретических вопросов и одного практического задания. Нужно было определить загаданное вещество с помощью качественной реакции. По оценке учителей химии, правильное выполнение олимпиадных заданий требовало от участников дополнительной подготовки, но при этом было вполне по силам. Задачи разработала инженер-технолог цеха по производству карбамида филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Нина Хмисси:

- Придумать олимпиадные вопросы было несложно. Куда сложнее было сделать их разнообразными. Во время выполнения заданий учащиеся должны были задействовать максимально широкий спектр знаний в области неорганической химии. Дополнительная сложность состояла в проверке заданий. Постоянно хотелось добавить дополнительные баллы и не снижать оценку за небольшие недочёты, но приходилось соблюдать жёсткий регламент.

Фото: "УРАЛХИМ"

Фото: "УРАЛХИМ"

В мероприятии всего приняли участие двадцать старшеклассников школы №132 и студентов Краевого индустриального техникума (КИТ). Это была уже вторая олимпиада, организованная активистами «ПМУ». Первый турнир для юных химиков состоялся в 2018 году.

Фото: "УРАЛХИМ"

Фото: "УРАЛХИМ"

Интеллектуальное состязание проходило в кабинете химии школы №132, отремонтированном и оборудованном в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ – детям». Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми сотрудничает с Краевым индустриальным техникумом и школой №132 по модели «Школа – Техникум – Завод» с 2014 года. В начале февраля стороны подписали очередное годовое соглашение о сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье закончились поиски 30-летнего мужчины, который пропал 4 месяца назад
Житель Перми потерял память после того, как него упала глыба льда
В Пермском крае полицейский, чтобы получить признательные показания, жестоко избивал подозреваемых
Пермяков приглашают посмотреть, как цветут орхидеи, гранат и хурма
Жителя Прикамья осудили за содержание наркопритона
В Березниках за долги по теплу арестованы квартира и автомобиль неплательщиков
«Поборов быть не должно». Вице-премьер краевого правительства высказался по поводу ситуации в пермской школе
В Перми подвели итоги «уралхимовской» олимпиады для подшефных учебных заведений
В этом году в Прикамье появится 21 «Точка роста» для школьников
Фигуристы из Пермского края выиграли Чемпионат мира среди юниоров
Пермяку пришлось заплатить 600 тысяч рублей, чтобы поехать к заморской целительнице
В Пермском крае нашли тело пропавшего месяц назад мужчины
В Перми легковушка сбила 9-летнюю девочку
В Перми женщинам будут дарить цветы в трамвае
В Прикамье после прокурорской проверки в аптеке установили пандуса
В Перми на площади Дружбы сгорела машина такси
Стоимость реконструкции улицы Плеханова в Перми может увеличиться
В Перми полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП
«Пострадали 18 человек». Владельца автобуса, попавшего в ДТП в Прикамье, оштрафовали
Ребенок оказался в реанимации после выпитой в пермском фастфуде газировки
В Перми объявили пять аукционов на обслуживание автобусных маршрутов
«Разбила стекло своим телом». В Прикамье, спасаясь от сожителя, женщина выпрыгнула в окно
Из Перми запустят прямые рейсы в Анапу