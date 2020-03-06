В этом году в Прикамье появится 21 «Точка роста» для школьников

6 Март 2020 2020-03-06T09:41:27+03:00

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В Пермском крае в рамках национального проекта «Образование» будут созданы новые центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Их создание обсудили на заседании краевого правительства. В частности, глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос о том, чтобы над этими центрами взяли шефство крупные промышленные предприятия.

В этом году на базе школ в 20 муниципалитетах появится 21 «Точка роста». В этих центрах для ребят будут проводиться помимо уроков по учебным предметам занятия по программам дополнительного образования.

- Очень важно, что в этих центрах, которые будут оснащены специальным оборудованием, смогут заниматься дети из других школ близлежащих территорий, - отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин. - С нового учебного года «Точки роста» смогут посещать порядка 14 тысяч детей.

Как отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, в «Точках роста» будут созданы все условия для внедрения новых технологий по таким предметам, как технология, информатика, ОБЖ. Во внеурочное время ребята смогут заниматься в центрах дополнительного образования проектной и научно-технической деятельностью, шахматами, изучать IT-технологии, медиатворчество и др.

В «Точках роста» будут обучать и учителей. В частности, преподавателям расскажут, как работать в команде, как развивать креативное и критическое мышление, презентовать свои проекты, а также научат создавать планы и техники проведения занятий, программированию, 3D-моделированию и 3D-печати, управлению коптерами, навыкам разработке виртуальной реальности.

Всего в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, реализуется 10 региональных проектов. Ранее на заседании правительства обсудили реализацию проекта «Успех каждого ребёнка».

ИСТОЧНИК KP.RU