Фигуристы из Пермского края выиграли Чемпионат мира среди юниоров
Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золото в соревнованиях спортивных пар на Чемпионате мира среди юниоров в Таллине.
Пермские фигуристы за короткую и длинную программу набрали 174,85 баллов. Пьедестал заняла еще одна пермская пара. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали третьими.
«Серебро» взяли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов.
Это не первый триумф в этом году у пермских спортсменов. Так, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли короткую программу на юниорском чемпионате мира с результатом 73,71 балла, а также стали победителями зимних юношеских Олимпийских игр.
ИСТОЧНИК KP.RU