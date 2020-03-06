Фигуристы из Пермского края выиграли Чемпионат мира среди юниоров

6 Март 2020 2020-03-06T09:39:33+03:00

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Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золото в соревнованиях спортивных пар на Чемпионате мира среди юниоров в Таллине.

Пермские фигуристы за короткую и длинную программу набрали 174,85 баллов. Пьедестал заняла еще одна пермская пара. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали третьими.

«Серебро» взяли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов.

Это не первый триумф в этом году у пермских спортсменов. Так, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли короткую программу на юниорском чемпионате мира с результатом 73,71 балла, а также стали победителями зимних юношеских Олимпийских игр.

ИСТОЧНИК KP.RU