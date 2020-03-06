2020-03-06T09:26:10+03:00
Общество

Пермяку пришлось заплатить 600 тысяч рублей, чтобы поехать к заморской целительнице

Судебные приставы закрыли ему выезд за границу РФ
Лилия Абибулаева
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Мужчина нигде не работал, поэтому взыскать долг с зарплаты было невозможно.Мужчина нигде не работал, поэтому взыскать долг с зарплаты было невозможно.Фото: Василий Вахрин
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В отделе судебных приставов находилось производство в отношении пермяка. У него накопился долг в размере 600 тысяч рублей.

Мужчина нигде не работал, поэтому взыскать долг с зарплаты было невозможно. Также у должника не было в собственности никакого имущества. Приставы нашли выход - пермяку ограничили выезд за пределы России.

Узнав об этом, мужчина забеспокоился. Ведь у него пошатнулось здоровье, и он как раз собирался ехать к целительнице в Таиланд. При этом никаких медицинских заключений, подтверждающих необходимость заграничного лечения, гражданин предоставить не смог.

Здоровье оказалось дороже, и через некоторое время мужчина полностью заплатил долг и исполнительный сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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