Пермяку пришлось заплатить 600 тысяч рублей, чтобы поехать к заморской целительнице
В отделе судебных приставов находилось производство в отношении пермяка. У него накопился долг в размере 600 тысяч рублей.
Мужчина нигде не работал, поэтому взыскать долг с зарплаты было невозможно. Также у должника не было в собственности никакого имущества. Приставы нашли выход - пермяку ограничили выезд за пределы России.
Узнав об этом, мужчина забеспокоился. Ведь у него пошатнулось здоровье, и он как раз собирался ехать к целительнице в Таиланд. При этом никаких медицинских заключений, подтверждающих необходимость заграничного лечения, гражданин предоставить не смог.
Здоровье оказалось дороже, и через некоторое время мужчина полностью заплатил долг и исполнительный сбор.
ИСТОЧНИК KP.RU