В Пермском крае нашли тело пропавшего месяц назад мужчины

6 Март 2020 2020-03-06T09:19:47+03:00

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В Прикамье в отдел полиции поступило заявление о пропаже 43-летнего мужчины. С 12 февраля житель поселка Комарихинский не отвечал на звонки сестры, женщина обратилась в полицию.

Участковый выехал по месту проживания мужчины и обнаружил в чулане труп хозяина. На теле убитого были явные следы насильственной смерти.

Следователи возбудили уголовное дело. В процессе следственных мероприятий правоохранительные органы нашли подозреваемого. Им оказался 36-летний знакомый погибшего.

По предварительной информации, мужчины вместе выпивали, потом между ними произошла ссора, во время которой обвиняемый избил потерпевшего и задушил шнуром от утюга.

Подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU