В Пермском крае нашли тело пропавшего месяц назад мужчины
В Прикамье в отдел полиции поступило заявление о пропаже 43-летнего мужчины. С 12 февраля житель поселка Комарихинский не отвечал на звонки сестры, женщина обратилась в полицию.
Участковый выехал по месту проживания мужчины и обнаружил в чулане труп хозяина. На теле убитого были явные следы насильственной смерти.
Следователи возбудили уголовное дело. В процессе следственных мероприятий правоохранительные органы нашли подозреваемого. Им оказался 36-летний знакомый погибшего.
По предварительной информации, мужчины вместе выпивали, потом между ними произошла ссора, во время которой обвиняемый избил потерпевшего и задушил шнуром от утюга.
Подозреваемый находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU