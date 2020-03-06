В Перми легковушка сбила 9-летнюю девочку

6 Март 2020 2020-03-06T08:07:36+03:00

Медики осмотрели ребенка и с травмами отправили в городскую клиническую больницу №4 Фото: Василий Вахрин

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В Дзержинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадала школьница. Авария произошла на улице Желябова.

Легковушка сбила ребенка, когда она перехода дорогу. Пострадавшая школьница получила травмы. Девочке вызвали врачей «скорой помощи».

Медики осмотрели ребенка и с травмами отправили в городскую клиническую больницу №4.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми у здания администрации неизвестные подожгли автомобиль. Вокруг машины собрались несколько человек. Мужчины поливают машину из бутылки неизвестной жидкостью. В подписи автор указал, что автомобиль подожгли неизвестные в ночь с 3 на 4 марта

ИСТОЧНИК KP.RU