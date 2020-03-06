2020-03-06T07:35:44+03:00
Общество

В Перми женщинам будут дарить цветы в трамвае

Поздравлять начнут 6 марта
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Также для прекрасных дам в трамвае будут выступать пермские поэты.Также для прекрасных дам в трамвае будут выступать пермские поэты.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Прекрасных жительниц города поздравят с Праздником в трамвае. Женщинам будут дарить цветы.

В преддверии 8 марта в пермском трамвае женщинам будут дарить цветы. Сотрудники МУП «Пермгорэлектротранс» начнут поздравлять женщин 6 марта.

Также для прекрасных дам в трамвае будут выступать пермские поэты. Зарядиться праздничным настроением можно будет в трамвае, который начнет движение от остановки «Борчанинова» в направлении остановки «Висим» в 15:53.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Прикамья Дмитрий Махонин поздравил женщин с 8 Марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24