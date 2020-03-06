В Перми женщинам будут дарить цветы в трамвае
Поздравлять начнут 6 марта
Также для прекрасных дам в трамвае будут выступать пермские поэты.Фото: Василий Вахрин
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Прекрасных жительниц города поздравят с Праздником в трамвае. Женщинам будут дарить цветы.
В преддверии 8 марта в пермском трамвае женщинам будут дарить цветы. Сотрудники МУП «Пермгорэлектротранс» начнут поздравлять женщин 6 марта.
Также для прекрасных дам в трамвае будут выступать пермские поэты. Зарядиться праздничным настроением можно будет в трамвае, который начнет движение от остановки «Борчанинова» в направлении остановки «Висим» в 15:53.
Напомним, ранее мы писали о том, что глава Прикамья Дмитрий Махонин поздравил женщин с 8 Марта.
ИСТОЧНИК KP.RU