2020-03-06T07:16:50+03:00
Общество

В Прикамье после прокурорской проверки в аптеке установили пандуса

Также учреждение оборудовали кнопкой сигнального вызова
Лилия Абибулаева
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По итогам проверки собственнику было внесено представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов.По итогам проверки собственнику было внесено представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов.Фото: Василий Вахрин
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В Красновишерске прокуратура проверила аптеку «ВИТА+». Там не были созданы условия, обеспечивающие беспрепятственный доступ инвалидов в здание.

По итогам проверки собственнику было внесено представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов.

После того, как акт прокурорского реагирования был рассмотрен, аптека оборудовала учреждение пандусами и кнопкой сигнального вызова дежурного фельдшера.

Напомним, ранее мы писали о том, что 5 марта не будет работать сайт пермского аэропорта. В случае необходимости, для получения информации можно обратиться в справочную службу аэропорта: +7 (342) 299-17-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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