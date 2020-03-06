В Прикамье после прокурорской проверки в аптеке установили пандуса
В Красновишерске прокуратура проверила аптеку «ВИТА+». Там не были созданы условия, обеспечивающие беспрепятственный доступ инвалидов в здание.
По итогам проверки собственнику было внесено представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов.
После того, как акт прокурорского реагирования был рассмотрен, аптека оборудовала учреждение пандусами и кнопкой сигнального вызова дежурного фельдшера.
Напомним, ранее мы писали о том, что 5 марта не будет работать сайт пермского аэропорта. В случае необходимости, для получения информации можно обратиться в справочную службу аэропорта: +7 (342) 299-17-71.
ИСТОЧНИК KP.RU