2020-03-06T06:28:50+03:00
Общество

Стоимость реконструкции улицы Плеханова в Перми может увеличиться

Дополнительно планируют выделить 112,3 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
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Стоимость контракта составила 49 миллионов рублей.Стоимость контракта составила 49 миллионов рублей.Фото: Василий Вахрин
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Власти Перми предложили предусмотреть средства на реконструкцию улицы Плеханова на участке от шоссе Космонавтов до улицы Грузинской. Издание «Business Class» сообщает, что согласно проекту в бюджет, который был внесен на рассмотрение в гордуму, предлагается выделить 13 миллионов в 2020 году и 98,5 миллионов в 2021.

Улицу Плеханова планируют расширить до четырех полос, а также добавить тротуары. Проект разрабатывает ООО»РосИнсталПроект». Стоимость контракта составила 49 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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