Стоимость реконструкции улицы Плеханова в Перми может увеличиться
Дополнительно планируют выделить 112,3 миллионов рублей
Стоимость контракта составила 49 миллионов рублей.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
Власти Перми предложили предусмотреть средства на реконструкцию улицы Плеханова на участке от шоссе Космонавтов до улицы Грузинской. Издание «Business Class» сообщает, что согласно проекту в бюджет, который был внесен на рассмотрение в гордуму, предлагается выделить 13 миллионов в 2020 году и 98,5 миллионов в 2021.
Улицу Плеханова планируют расширить до четырех полос, а также добавить тротуары. Проект разрабатывает ООО»РосИнсталПроект». Стоимость контракта составила 49 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU