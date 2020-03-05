В Перми полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП

5 Март 2020 2020-03-05T18:57:36+03:00

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3 марта в полдевятого вечера в Дзержинском районе Перми водитель неустановленного автомобиля сбил 66-летнего пешехода. Мужчина переходил улицу Плеханова по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. А машина ехала по улице Плеханова со стороны улицы Грузинская в сторону шоссе Космонавтов. В результате ДТП пешеход получил травмы. А водитель с места происшествия скрылся.

- По факту оставления места ДТП проводится административное расследование, - сообщили в ГИБДД Перми. - Всех, кому что-либо известно по данному факту, просим сообщить инспектору по розыску полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Перми или «102» по телефону 8-932-20-30-204. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU