2020-03-05T18:14:21+03:00
Происшествия

«Пострадали 18 человек». Владельца автобуса, попавшего в ДТП в Прикамье, оштрафовали

Водитель выехал на встречку и врезался в грузовик
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Instagram @chp_59Фото: Instagram @chp_59
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Прокуратура Кировского района г. Перми завершила проверку перевозчика, автобус которого попал в серьезное ДТП.

Напомним. в воскресенье, 26 января, на трассе "М-7 Волга" рейсовый пассажирский автобус «КАВ3», ехавший по маршруту Чайковский-Пермь, выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «HYUNDAI», который, в свою очередь, въехал в легковой автомобиль «OPEL». В ДТП пострадали 18 человек, среди которых один ребенок. Восемь из пострадавших находились в тяжелом состоянии. Травмы получил и водитель пассажирского автобуса.

Прокуратура проверила соблюдение ООО «Компания «Ваш попутчик» законодательства о безопасности дорожного движения при организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

- Было установлено, что обществом нарушались требования к квалификационному отбору водителей и проведению обязательных предварительных и периодических осмотров, - сообщили в ведомстве.

По итогам проверки компания «Ваш попутчик» за нарушение законодательства об охране труда была оштрафована на 210 тысяч рублей. Также в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении за грубое нарушение условий и требований лицензии.

А по поводу предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проверка в отношении должностных лиц ООО «Компания «Ваш попутчик» еще продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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