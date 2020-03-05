Ребенок оказался в реанимации после выпитой в пермском фастфуде газировки

5 Март 2020 2020-03-05T17:11:39+03:00

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Жительница Перми рассказала, что у ее детей началась сильнейшая аллергия после того, как они выпили газировку из автомата на фудкорте. Оба ребенка оказались в больнице. Женщина рассказала «Комсомолке» о произошедшем.

- С аллергией мы попадаем в больницу уже не в первый раз, - рассказывает мать детей Ксения. - Первый случай произошел в декабре прошлого года. Мальчики выпили газировку в кафе быстрого питания в ТЦ «КИТ», а на следующий день у младшего сына Олега началась ужасная аллергия.

Выздоровевший сын Ксении. Следов на лице у ребенка не осталось. Фото предоставлено Ксенией Реснянской

- На лице появились красные пятна и начался сильный зуд, - говорит Ксения. - Мы вызвали «скорую». Нас повезли в детскую больницу на Кислотных дачах. Там Олега осмотрели, но сказали ехать в аллергоцентр на улице Лебедева. После обследования выяснилось, что у моего сына тяжелый аллергический дерматит.

Через два дня такая же аллергическая реакция появилась и у старшего сына Вовы.

- Врачи поставили ему тот же диагноз, что и Олегу, - рассказывает Ксения. - Доктор спросила, чем дети последнее время питались. Я рассказала. Аллергию на домашнюю еду исключили практически сразу. Но потом мальчики сказали, что выпили много газировки в фастфуде в торговом центре, где действует акция - покупаешь пустой стаканчик и наливаешь из автомата газировки столько, сколько влезет. Врачу сразу стало все ясно.

Вскоре дети выздоровели, их выписали из больницы и ситуация забылась. Но 18 февраля у младшего сына Ксении вновь выступила аллергия.

- Мы снова оказались в больнице, - вспоминает Ксения. - Сначала нас положили в отделение реанимации. - Когда аллергия спала, перевели в терапевтическое отделение. А 1 марта аллергия началась и у старшего. И он тоже попал в больницу. Дети рассказали, что снова выпили много газировки в фастфуде. На днях младшего выписали, а старший лечится. С ним в палате оказался и его друг, с которым они недавно пили газировку.

Сейчас Ксения ищет других пострадавших и собирается писать жалобу в Роспотребнадзор Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU