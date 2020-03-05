В Перми объявили пять аукционов на обслуживание автобусных маршрутов

5 Март 2020 2020-03-05T14:07:31+03:00

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Власти Перми объявили среди городских перевозчиков пять аукционов. Издание «Business Class» сообщает о том, что на торги выставлены маршруты № 39 «Микрорайон Оборино – Ласьвинские хутора», № 65 «Садовая – Березовая роща», № 21 «Микрорайон Энергетик – Лянгасова», № 49 «Пермь II – Заозерье», № 34 «Новые Ляды – 1905 года».

Контракты с перевозчиками планируют подписать на два месяца. С 1 апреля по 31 мая. Максимальная цена каждого контракта разная: на маршруте № 39 – 1,25 миллионов рублей, № 65 – 6,24 миллионов рублей, № 21 – 2,34 миллионов рублей, № 49 – 6,24 миллионов рублей, № 34 – 404 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU