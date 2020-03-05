2020-03-05T14:07:31+03:00
Общество

В Перми объявили пять аукционов на обслуживание автобусных маршрутов

Контракты заключат на два месяца
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Максимальная цена каждого контракта разнаяМаксимальная цена каждого контракта разнаяФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Власти Перми объявили среди городских перевозчиков пять аукционов. Издание «Business Class» сообщает о том, что на торги выставлены маршруты № 39 «Микрорайон Оборино – Ласьвинские хутора», № 65 «Садовая – Березовая роща», № 21 «Микрорайон Энергетик – Лянгасова», № 49 «Пермь II – Заозерье», № 34 «Новые Ляды – 1905 года».

Контракты с перевозчиками планируют подписать на два месяца. С 1 апреля по 31 мая. Максимальная цена каждого контракта разная: на маршруте № 39 – 1,25 миллионов рублей, № 65 – 6,24 миллионов рублей, № 21 – 2,34 миллионов рублей, № 49 – 6,24 миллионов рублей, № 34 – 404 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми объявили пять аукционов на обслуживание автобусных маршрутов
«Разбила стекло своим телом». В Прикамье, спасаясь от сожителя, женщина выпрыгнула в окно
Из Перми запустят прямые рейсы в Анапу
«Помогите найти!» В Прикамье пропал 11-летний мальчик
Звезда «Реальных пацанов» выступит на литературном вечере в Перми
Джона Кеннеди и Мэрилин Монро «похоронили» в Перми
В Прикамье девочку назвали редким вьетнамским именем
В центре Перми у здания администрации неизвестные подожгли автомобиль
«Джулиан или Ириска». Пермяки выбирают имя детенышу лемура из пермского зоопарка
Торговый дом ПЗСП доставит блоки сразу на стройку
«Жалобно скулила». В Перми спасли собаку, которая провалилась в яму
В Перми на заправке произошел пожар
«Водителя зажало в машине». В Перми иномарка врезалась в дерево
В Прикамье внедорожник повис на ограждении
В хоккейном клубе «Молот-Прикамье» не подтвердили слухи о смене главного тренера
Михаил Мишустин назначил нового руководителя оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми
В Пермском крае идут поиски пропавшей 31-летней женщины
5 марта не будет работать сайт пермского аэропорта
За неделю в Прикамье охотники отстрелили 19 волков
Стали известны подробности лобового столкновения, в котором пострадали четыре человека
«С самого рождения живет в больнице». Жителей Пермского края просят помочь 4-х месячной Кате с редким заболеванием
В Прикамье участковый случайно нашел тело женщины в ее доме
В Прикамье мужчину осудили за секс со школьницей