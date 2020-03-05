2020-03-05T13:39:55+03:00
Происшествия

«Разбила стекло своим телом». В Прикамье, спасаясь от сожителя, женщина выпрыгнула в окно

Мужчина отвлекся, потерпевшей удалось сбежать
Лилия Абибулаева
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После этого она обратилась в полицию.После этого она обратилась в полицию.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае осудили жителя Нижнее Галино. 21-летний парень угрожал убить свою сожительницу. Кроме того, молодой человек избил девушку.

Сотрудники полиции выяснили, что парень поругался со своей девушкой и начал ее избивать. Осужденный нанес сожительнице множественные побои, а затем схватил за горло и начал душить девушку.

Его отвлек плач ребенка. На несколько секунд осужденный отпустил свою жертву, но потом схватил нож, приставив его к шее девушки, стал угрожать ей. Потерпевшей удалось вырваться. Она выпрыгнула в окно, разбив его своим телом.

После этого она обратилась в полицию. Суд приговорил виновного к 6 месяцам ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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