«Разбила стекло своим телом». В Прикамье, спасаясь от сожителя, женщина выпрыгнула в окно

5 Март 2020 2020-03-05T13:39:55+03:00

После этого она обратилась в полицию. Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае осудили жителя Нижнее Галино. 21-летний парень угрожал убить свою сожительницу. Кроме того, молодой человек избил девушку.

Сотрудники полиции выяснили, что парень поругался со своей девушкой и начал ее избивать. Осужденный нанес сожительнице множественные побои, а затем схватил за горло и начал душить девушку.

Его отвлек плач ребенка. На несколько секунд осужденный отпустил свою жертву, но потом схватил нож, приставив его к шее девушки, стал угрожать ей. Потерпевшей удалось вырваться. Она выпрыгнула в окно, разбив его своим телом.

После этого она обратилась в полицию. Суд приговорил виновного к 6 месяцам ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU