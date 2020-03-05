Из Перми запустят прямые рейсы в Анапу

5 Март 2020 2020-03-05T13:16:54+03:00

Вылеты будут осуществляться 5 раз в неделю Фото: Василий Вахрин

Они уже появились в расписании

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Летом можно будет улететь прямым рейсом из Перми в Анапу. Издание «Business Class» сообщает о том, что авиакомпания «Победа» запустила прямые рейсы до Анапы.

Вылеты уже есть в расписании на летне-осенний период. Полеты будут осуществляться с 6 июня по 14 сентября по пять раз в неделю, кроме среды и воскресенья.

Из Перми самолет будет вылетать в 6:30, обратно - 5:40. Время в пути составит три часа. Стоимость авиабилетов в одну стону составляет от 10 176 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU