«Помогите найти!» В Прикамье пропал 11-летний мальчик
Ребенок ушел из дома 2 марта
Вадим Митин Фото: Регион 59
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В Березниках разыскивают 11-летнего Вадима Митина. Мальчик ушел из дома в Березниках утром 2 марта. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. О пропаже сообщили волонтеры поискового отряда "Регион59"
Приметы ребенка: рост 143 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые.
Был одет: куртка черная с капюшоном, шапка голубая со значком «Найк», джинсы синие, ботинки черные.
Если вы видели 11-летнего Вадима Митина или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по телефону 89223141112 или в полицию 02.
ИСТОЧНИК KP.RU