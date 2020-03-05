В Прикамье девочку назвали редким вьетнамским именем
Лысьвенский ЗАГС подвел итоги за февраль 2020 года. Так, за месяц в Лысьве зарегистрировано 50 новорожденных: 24 мальчика и 26 девочек.
Большинство детей родились в семьях, где брак официально зарегистрирован.
Самыми популярными именами февраля в Лысьве стали: Дмитрий, Александр, Арсений, Михаил, Максим. Среди женских имен самыми популярными именами стали: Дарья, Ксения, Александра, Мария, Василиса.
Одну девочку в Лысьве назвали вьетнамским именем Фыонг. Также в число редких вошли Стефания, Мирослава, Эмма, Макар, Юрий, Борис.
Сотрудники ЗАГСа отметили, что за месяц увеличилось количество браков. В феврале 28 пар узаконили отношения.
ИСТОЧНИК KP.RU