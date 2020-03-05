2020-03-05T10:48:44+03:00
Общество

В Прикамье девочку назвали редким вьетнамским именем

Самыми популярными именами стали: Дмитрий и Дарья
Лилия Абибулаева
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Сотрудники ЗАГСа отметили, что за месяц увеличилось количество браковСотрудники ЗАГСа отметили, что за месяц увеличилось количество браковФото: Василий Вахрин
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Лысьвенский ЗАГС подвел итоги за февраль 2020 года. Так, за месяц в Лысьве зарегистрировано 50 новорожденных: 24 мальчика и 26 девочек.

Большинство детей родились в семьях, где брак официально зарегистрирован.

Самыми популярными именами февраля в Лысьве стали: Дмитрий, Александр, Арсений, Михаил, Максим. Среди женских имен самыми популярными именами стали: Дарья, Ксения, Александра, Мария, Василиса.

Одну девочку в Лысьве назвали вьетнамским именем Фыонг. Также в число редких вошли Стефания, Мирослава, Эмма, Макар, Юрий, Борис.

Сотрудники ЗАГСа отметили, что за месяц увеличилось количество браков. В феврале 28 пар узаконили отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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