2020-03-05T10:18:34+03:00
Происшествия

В центре Перми у здания администрации неизвестные подожгли автомобиль

ЧП произошло в ночь с 3 на 4 марта [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: Подслушано ПермьФото: Подслушано Пермь
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В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что у здания пермской администрации горит машина. Автомобиль объят огнем.

Вокруг машины собрались несколько человек. Мужчины поливают машину из бутылки неизвестной жидкостью. В подписи автор указал, что автомобиль подожгли неизвестные в ночь с 3 на 4 марта.

В центре Перми у здания администрации неизвестные подожгли автомобиль.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на заправке произошел пожар. Нефтепродукты загорелись, но возгорание вовремя ликвидировали. Во время происшествия никто не пострадал. Причиной пожара стала неисправность производственного оборудования, а также нарушение технологического процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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