В центре Перми у здания администрации неизвестные подожгли автомобиль
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что у здания пермской администрации горит машина. Автомобиль объят огнем.
Вокруг машины собрались несколько человек. Мужчины поливают машину из бутылки неизвестной жидкостью. В подписи автор указал, что автомобиль подожгли неизвестные в ночь с 3 на 4 марта.
В центре Перми у здания администрации неизвестные подожгли автомобиль.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на заправке произошел пожар. Нефтепродукты загорелись, но возгорание вовремя ликвидировали. Во время происшествия никто не пострадал. Причиной пожара стала неисправность производственного оборудования, а также нарушение технологического процесса.
ИСТОЧНИК KP.RU