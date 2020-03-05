«Джулиан или Ириска». Пермяки выбирают имя детенышу лемура из пермского зоопарка

5 Март 2020 2020-03-05T09:53:12+03:00

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В Пермском зоопарке пополнение. У семейства лемуров, Дарины и Чижика, родился малыш.

В зоопарке отмечают, что новый обитатель крепнет с каждым днем, делает неловкие попытки встать на ноги, но пока еще держится за маму. Многочисленные братья и сестры помогают родителям воспитывать новорожденного.

Пол малыша установить не удалось, но сотрудники зоопарка просят у пермяков придумать детенышу имя.

- Мы пока не знаем пол малыша, не хотим беспокоить мамочку, поэтому пока терпеливо ждем и наблюдаем. Но кем бы наш малыш не оказался, ему уже нужно какое-то имя, поэтому мы хотим попросить у вас помощи в подборе действительно красивого, но в то же время несложного имени и помните, лемурчик может оказаться, как мальчиком, так и девочкой, поэтому предлагаемые варианты должны подходить всем

ИСТОЧНИК KP.RU