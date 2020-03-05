2020-03-05T09:14:32+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Торговый дом ПЗСП доставит блоки сразу на стройку

ООО «Торговый дом ПЗСП» запускает специальную акцию для физических лиц – бесплатная доставка газобетонных блоков
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До конца месяца действует акция «Зимнее хранение». Фото: ПЗСПДо конца месяца действует акция «Зимнее хранение». Фото: ПЗСП
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В преддверии нового строительного сезона ООО «Торговый дом ПЗСП» запускает специальную акцию для физических лиц – бесплатная доставка газобетонных блоков.

В рамках акции при покупке от 40 куб. м. газобетонных блоков с 1 по 31 марта клиенты смогут воспользоваться бесплатной доставкой продукции в черте города. Кроме того, до конца месяца действует акция «Зимнее хранение», в рамках которой компания обеспечивает сохранность материалов и гарантирует возможность их вывоза до 31 мая 2020 года.

Так, воспользовавшись специальными предложениями компании, покупатели могут заказать продукцию от ПЗСП в марте и получить ее прямо на строительную площадку до конца мая. Оформить заказ на продукцию можно в офисе продаж Торгового дома ПЗСП или онлайн на сайте http://shop.pzsp.ru/.

Фото: ПЗСП

Фото: ПЗСП

Напомним, газобетонные блоки от ПЗСП стали одним из лауреатов программы конкурса «100 лучших товаров России – 2019» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Логотип «100 лучших товаров России» демонстрирует реальные конкурентные преимущества товаров: автоклавный газобетон на сегодняшний день считается наиболее энергоэффективным конструкционным строительным материалом.

Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте http://shop.pzsp.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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