2020-03-05T09:08:32+03:00
Происшествия

«Жалобно скулила». В Перми спасли собаку, которая провалилась в яму

Животное не могло выбраться самостоятельно
Лилия Абибулаева
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На место ЧП вызвали спасателей, но пермяки достали животное раньше.На место ЧП вызвали спасателей, но пермяки достали животное раньше.Фото: Василий Вахрин
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Пермяки помогли собаке выбраться из ямы. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что в Дзержинском районе в яме сидит собака и скулит.

Оказалось, животное провалилось в яму перед подъездом, но самостоятельно выбраться не смогла. На место ЧП вызвали спасателей, но пермяки достали животное раньше.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми спасли собаку, упавшую в колодец во время прогулки. Жительница Перми вышла на вечернюю прогулку с собакой. Когда они проходили мимо канализационного колодца, собака провалилась туда. Самостоятельно выбраться животное не смогло, хозяйка тоже была не в силах вытащить питомца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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