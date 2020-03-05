2020-03-05T08:10:41+03:00
Происшествия

В Перми на заправке произошел пожар

ЧП произошло поздно вечером
Лилия Абибулаева
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Причиной пожара стала неисправность производственного оборудованияПричиной пожара стала неисправность производственного оборудованияФото: Василий Вахрин
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В Индустриальном районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что около 23:00 в среду 4, марта, на автозаправке на улице Промышленной произошел розлив топлива.

Нефтепродукты загорелись, но возгорание вовремя ликвидировали. Во время происшествия никто не пострадал.

Причиной пожара стала неисправность производственного оборудования, а также нарушение технологического процесса.

Напомним, ранее мы писали о том, что на стройке в центре Перми произошел пожар. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что на место пожара выехали пожарные. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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