В Перми на заправке произошел пожар
В Индустриальном районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что около 23:00 в среду 4, марта, на автозаправке на улице Промышленной произошел розлив топлива.
Нефтепродукты загорелись, но возгорание вовремя ликвидировали. Во время происшествия никто не пострадал.
Причиной пожара стала неисправность производственного оборудования, а также нарушение технологического процесса.
Напомним, ранее мы писали о том, что на стройке в центре Перми произошел пожар. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что на место пожара выехали пожарные. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU