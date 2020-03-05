«Водителя зажало в машине». В Перми иномарка врезалась в дерево
В Перми на улице Красина произошла авария, в результате которой пострадали два человека.
Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево. От удара переднюю часть автомобиля сильно смяло и водителя зажало внутри.
Мужчину извлекли из автомобиля и передали медикам. Он получил серьезную травму и находился в спутанном сознании.
Его пассажир выбрался из машины самостоятельно.
Напомним, ранее мы писали о том. что лобовое столкновение произошло утром в среду, 4 марта, в районе деревни Косотуриха. В аварии пострадали четыре человека.
ИСТОЧНИК KP.RU