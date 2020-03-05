2020-03-05T07:25:44+03:00
Происшествия

«Водителя зажало в машине». В Перми иномарка врезалась в дерево

Пострадавшего пришлось извлекать спасателям
Лилия Абибулаева
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Он получил серьезную травму. фото: Instagram @chp_59Он получил серьезную травму. фото: Instagram @chp_59
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В Перми на улице Красина произошла авария, в результате которой пострадали два человека.

Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево. От удара переднюю часть автомобиля сильно смяло и водителя зажало внутри.

Мужчину извлекли из автомобиля и передали медикам. Он получил серьезную травму и находился в спутанном сознании.

Его пассажир выбрался из машины самостоятельно.

Напомним, ранее мы писали о том. что лобовое столкновение произошло утром в среду, 4 марта, в районе деревни Косотуриха. В аварии пострадали четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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