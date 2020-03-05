В Прикамье внедорожник повис на ограждении
Автомобилисты Пермского края заметили на трассе Пермь-Краснокамск автомобиль, повисший на ограждении. Внедорожник зацепился задним колесом.
Очевидцы предположили, что причиной могло стать дорожное покрытие и ямы, которые пытался объехать водитель.
Подробности происшествия пока неизвестны.
Напомним, ранее мы писали стали известны подробности лобового столкновения, в котором пострадали четыре человека. В ГИБДД по Пермскому краю сообщили, что водитель автомобиля «Хонда» превысил скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген».
ИСТОЧНИК KP.RU