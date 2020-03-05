В Прикамье внедорожник повис на ограждении

5 Март 2020 2020-03-05T07:05:26+03:00

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Автомобилисты Пермского края заметили на трассе Пермь-Краснокамск автомобиль, повисший на ограждении. Внедорожник зацепился задним колесом.

Очевидцы предположили, что причиной могло стать дорожное покрытие и ямы, которые пытался объехать водитель.

Подробности происшествия пока неизвестны.

Напомним, ранее мы писали стали известны подробности лобового столкновения, в котором пострадали четыре человека. В ГИБДД по Пермскому краю сообщили, что водитель автомобиля «Хонда» превысил скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген».

ИСТОЧНИК KP.RU