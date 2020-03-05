2020-03-05T06:36:01+03:00
Спорт

В хоккейном клубе «Молот-Прикамье» не подтвердили слухи о смене главного тренера

Окончательное решение по составу тренерского состава еще не принято
Лилия Абибулаева
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Главный тренер хоккейного клуба "Молот-прикамье" Павел Десятков. Фото: Instagram "Молота"Главный тренер хоккейного клуба "Молот-прикамье" Павел Десятков. Фото: Instagram "Молота"
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В среду, 4 марта, в СМИ появилась информация о расторжении «Молотом» контракта тренером Павлом Десятковым.

Однако в пресс-службе хоккейного клуба сообщили, что данные не соответствуют действительности.

- Данная информация на сегодняшний день не соответствует действительности. Окончательного решения по тренерскому штабу руководством клуба не принято. Вся актуальная информация будет своевременно опубликована на официальном сайте и в социальных сетях ХК «Молот-Прикамье», - сообщили в пресс-службе "Молота-Прикамье".

Напомним, в этом году команда не вышла в плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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