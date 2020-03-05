В хоккейном клубе «Молот-Прикамье» не подтвердили слухи о смене главного тренера
В среду, 4 марта, в СМИ появилась информация о расторжении «Молотом» контракта тренером Павлом Десятковым.
Однако в пресс-службе хоккейного клуба сообщили, что данные не соответствуют действительности.
- Данная информация на сегодняшний день не соответствует действительности. Окончательного решения по тренерскому штабу руководством клуба не принято. Вся актуальная информация будет своевременно опубликована на официальном сайте и в социальных сетях ХК «Молот-Прикамье», - сообщили в пресс-службе "Молота-Прикамье".
Напомним, в этом году команда не вышла в плей-офф.
ИСТОЧНИК KP.RU