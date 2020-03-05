Михаил Мишустин назначил нового руководителя оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми
Ранее его должен был возглавить экс-губернатор Прикамья Максим Решетников
В ноябре 2019 года оргкомитет возглавлял бывший вице-премьер Виталий Мутко.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми сменил руководителя. Михаил Мишустин назначил на этот пост первого заместителя руководителя аппарата Правительства РФ Валерия Сидоренко.
Ранее руководить подготовкой к празднованию юбилея города должен был экс-губернатор Прикамья, министр экономического развития страны Максим Решетников.
В ноябре 2019 года оргкомитет возглавлял бывший вице-премьер Виталий Мутко.
Виталий Сидоренко работал в Тверской области. С 2012 года он занимал пост директора Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU