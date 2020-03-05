Михаил Мишустин назначил нового руководителя оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми

5 Март 2020 2020-03-05T06:24:11+03:00

В ноябре 2019 года оргкомитет возглавлял бывший вице-премьер Виталий Мутко. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ранее его должен был возглавить экс-губернатор Прикамья Максим Решетников

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Оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми сменил руководителя. Михаил Мишустин назначил на этот пост первого заместителя руководителя аппарата Правительства РФ Валерия Сидоренко.

Ранее руководить подготовкой к празднованию юбилея города должен был экс-губернатор Прикамья, министр экономического развития страны Максим Решетников.

В ноябре 2019 года оргкомитет возглавлял бывший вице-премьер Виталий Мутко.

Виталий Сидоренко работал в Тверской области. С 2012 года он занимал пост директора Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU