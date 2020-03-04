2020-03-04T18:12:25+03:00
Происшествия

В Пермском крае идут поиски пропавшей 31-летней женщины

Она ушла из дома в Куединском районе 3 февраля
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
В соцсетях распространяется ориентировка.В соцсетях распространяется ориентировка.
Изменить размер текста:

Вторые сутки в Пермском крае идут поиски пропавшей накануне 31-летней Заварзиной Нины Васильевны.

- Женщина 3 февраля ушла из дома по улице Полевая д.16 в поселке Верхняя Сава Куединского района, - сообщили в поисковом отряде «Регион59-поиск пропавших» Пермь.

Приметы: рост 170 см., полного телосложения, глаза карие, волосы черные.

Была одета: ветровка серо-синяя, кроссовки белые.

Особые приметы: послеоперационные шрамы на животе, косит правый глаз.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Нины Васильевны, просят позвонить по телефонам: 02, 102 - полиция 112 - ЕДДС +7 342 241-36-40 - БРНС г.Пермь 8-922-31-41-112 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае идут поиски пропавшей 31-летней женщины
5 марта не будет работать сайт пермского аэропорта
За неделю в Прикамье охотники отстрелили 19 волков
Стали известны подробности лобового столкновения, в котором пострадали четыре человека
«С самого рождения живет в больнице». Жителей Пермского края просят помочь 4-х месячной Кате с редким заболеванием
В Прикамье участковый случайно нашел тело женщины в ее доме
В Прикамье мужчину осудили за секс со школьницей
Варианты подарков на 8 марта в редакции «КП-Пермь»
Житель Прикамья надругался над своей знакомой, а потом ограбил ее
В ДТП в Пермском крае погиб пассажир Нивы
Житель Прикамья получит компенсацию за пробитое на дороге колесо
«Улыбок, красоты и внимания!» Глава Прикамья Дмитрий Махонин поздравил женщин с 8 Марта
В Пермском крае мужчина угрожал убить собственную сестру
В Пермском крае студента, опоздавшего на занятия, отправили убирать снег
Самый большой дом ЖК «Любимов» в Березниках сдадут в этом году
«Лужи превратятся в лед». В Перми похолодает до -11 градусов
Школьник из Соликамска создал online-карту Пермского края
Прикамье вошло в первую тройку регионов присутствия «Т Плюс» по долгам за теплоэнергию в 2019 году
На трассе в Прикамье в лобовом столкновении пострадали четыре человека
Подшефные студенты и школьники разделили лыжню с пермским «УРАЛХИМом»
В Прикамье парень избил знакомого битой на кладбище
Вылеты из Перми в Москву задерживают на несколько часов
«Скончался до приезда «скорой». В Перми ищут очевидцев смертельного ДТП
В Перми пройдет прямая линия по комплектованию детских садов
В Перми с высоты упала женщина
В Перми ребенок прыгал с гаражей в сугробы и застрял в снегу
В Перми в салоне автобуса упала женщина