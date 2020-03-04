В Пермском крае идут поиски пропавшей 31-летней женщины
Вторые сутки в Пермском крае идут поиски пропавшей накануне 31-летней Заварзиной Нины Васильевны.
- Женщина 3 февраля ушла из дома по улице Полевая д.16 в поселке Верхняя Сава Куединского района, - сообщили в поисковом отряде «Регион59-поиск пропавших» Пермь.
Приметы: рост 170 см., полного телосложения, глаза карие, волосы черные.
Была одета: ветровка серо-синяя, кроссовки белые.
Особые приметы: послеоперационные шрамы на животе, косит правый глаз.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Нины Васильевны, просят позвонить по телефонам: 02, 102 - полиция 112 - ЕДДС +7 342 241-36-40 - БРНС г.Пермь 8-922-31-41-112 – волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU