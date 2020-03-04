В Пермском крае идут поиски пропавшей 31-летней женщины

4 Март 2020 2020-03-04T18:12:25+03:00

Она ушла из дома в Куединском районе 3 февраля

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Вторые сутки в Пермском крае идут поиски пропавшей накануне 31-летней Заварзиной Нины Васильевны.

- Женщина 3 февраля ушла из дома по улице Полевая д.16 в поселке Верхняя Сава Куединского района, - сообщили в поисковом отряде «Регион59-поиск пропавших» Пермь.

Приметы: рост 170 см., полного телосложения, глаза карие, волосы черные.

Была одета: ветровка серо-синяя, кроссовки белые.

Особые приметы: послеоперационные шрамы на животе, косит правый глаз.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Нины Васильевны, просят позвонить по телефонам: 02, 102 - полиция 112 - ЕДДС +7 342 241-36-40 - БРНС г.Пермь 8-922-31-41-112 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU