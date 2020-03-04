5 марта не будет работать сайт пермского аэропорта
Публикуем телефон справочной, где можно выяснить все интересующие вопросы
Узнать о прилете и вылете самолетов можно будет по телефону справочной.Фото: архив "КП"
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5 марта 2020 года сайт Международного аэропорта «Пермь» не будет работать, поэтому все интересующие вопросы можно будет выяснить по телефону справочной.
- На сайте будут проходить технические работы, которые обеспечат более качественную работу портала, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Пермь». - В связи с этим возможны временные осложнения с доступом к сайту. Приносим свои извинения и надеемся на Ваше понимание и поддержку.
В случае необходимости, для получения информации можно обратиться в справочную службу аэропорта: +7 (342) 299-17-71.
ИСТОЧНИК KP.RU