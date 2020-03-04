5 марта не будет работать сайт пермского аэропорта

4 Март 2020 2020-03-04T17:54:04+03:00

Узнать о прилете и вылете самолетов можно будет по телефону справочной. Фото: архив "КП"

Публикуем телефон справочной, где можно выяснить все интересующие вопросы

Изменить размер текста: A A

5 марта 2020 года сайт Международного аэропорта «Пермь» не будет работать, поэтому все интересующие вопросы можно будет выяснить по телефону справочной.

- На сайте будут проходить технические работы, которые обеспечат более качественную работу портала, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Пермь». - В связи с этим возможны временные осложнения с доступом к сайту. Приносим свои извинения и надеемся на Ваше понимание и поддержку.

В случае необходимости, для получения информации можно обратиться в справочную службу аэропорта: +7 (342) 299-17-71.

ИСТОЧНИК KP.RU