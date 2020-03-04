2020-03-04T17:36:30+03:00
Общество

За неделю в Прикамье охотники отстрелили 19 волков

А всего за 2020 год в рамках регулирования численности было добыто 115 хищников
Алена ОВЧИННИКОВА
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Численность волков в Пермском крае вызывает опасение у специалистов.Численность волков в Пермском крае вызывает опасение у специалистов.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Минприроды сообщили, что за последнюю неделю охотники добыли 19 волков в 11 территориях Пермского края.

- В Чусовском районе добыто 4 волка, В Чердынском, Горнозаводском, Гайнском, Березовском и Больше-Сосновском районах по 2 волка. В Березниках, Ильинском, Карагайском, Октябрьском и Суксунском районах – 1 особь волка, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. – А всего с начала года в Прикамье добыто 115 волков.

В районах сформированы бригады охотников для отстрела хищника. По каждому случаю появления проводятся проверки, осматривается территория на предмет наличия следов хищника и продуктов его жизнедеятельности.

Минприроды обращает внимание жителей, что при обнаружении следов животного в первую очередь необходимо звонить охотинспектору вашего района. В случае появления хищника вблизи населенных пунктов необходимо незамедлительно сообщить в управление по охране и использованию объектов животного мира Минприроды Пермского края - (342) 236 37 08 и охотинспектору соответствующего района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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