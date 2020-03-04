За неделю в Прикамье охотники отстрелили 19 волков
В Минприроды сообщили, что за последнюю неделю охотники добыли 19 волков в 11 территориях Пермского края.
- В Чусовском районе добыто 4 волка, В Чердынском, Горнозаводском, Гайнском, Березовском и Больше-Сосновском районах по 2 волка. В Березниках, Ильинском, Карагайском, Октябрьском и Суксунском районах – 1 особь волка, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. – А всего с начала года в Прикамье добыто 115 волков.
В районах сформированы бригады охотников для отстрела хищника. По каждому случаю появления проводятся проверки, осматривается территория на предмет наличия следов хищника и продуктов его жизнедеятельности.
Минприроды обращает внимание жителей, что при обнаружении следов животного в первую очередь необходимо звонить охотинспектору вашего района. В случае появления хищника вблизи населенных пунктов необходимо незамедлительно сообщить в управление по охране и использованию объектов животного мира Минприроды Пермского края - (342) 236 37 08 и охотинспектору соответствующего района.
ИСТОЧНИК KP.RU