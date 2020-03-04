2020-03-04T15:11:38+03:00
Происшествия

Стали известны подробности лобового столкновения, в котором пострадали четыре человека

Авария произошла на трассе Пермь-Усть-Качка
Лилия Абибулаева
Поделиться:
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводиться проверка. Фото: ГИБДД по Пермскому краюВ настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводиться проверка. Фото: ГИБДД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

Лобовое столкновение произошло утром в среду, 4 марта, в районе деревни Косотуриха. В аварии пострадали четыре человека.

В ГИБДД по Пермскому краю сообщили, что водитель автомобиля «Хонда» превысил скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген».

В результате аварии пострадали оба водителя и два их пассажира. 21-летний мужчина в тяжелом состоянии доставлен в пермскую краевую больницу. 29-летнего мужчину в состоянии средней тяжести отправили в городскую больницу Тверье.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводиться проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности лобового столкновения, в котором пострадали четыре человека
«С самого рождения живет в больнице». Жителей Пермского края просят помочь 4-х месячной Кате с редким заболеванием
В Прикамье участковый случайно нашел тело женщины в ее доме
В Прикамье мужчину осудили за секс со школьницей
Варианты подарков на 8 марта в редакции «КП-Пермь»
Житель Прикамья надругался над своей знакомой, а потом ограбил ее
В ДТП в Пермском крае погиб пассажир Нивы
Житель Прикамья получит компенсацию за пробитое на дороге колесо
«Улыбок, красоты и внимания!» Глава Прикамья Дмитрий Махонин поздравил женщин с 8 Марта
В Пермском крае мужчина угрожал убить собственную сестру
В Пермском крае студента, опоздавшего на занятия, отправили убирать снег
Самый большой дом ЖК «Любимов» в Березниках сдадут в этом году
«Лужи превратятся в лед». В Перми похолодает до -11 градусов
Школьник из Соликамска создал online-карту Пермского края
Прикамье вошло в первую тройку регионов присутствия «Т Плюс» по долгам за теплоэнергию в 2019 году
На трассе в Прикамье в лобовом столкновении пострадали четыре человека
Подшефные студенты и школьники разделили лыжню с пермским «УРАЛХИМом»
В Прикамье парень избил знакомого битой на кладбище
Вылеты из Перми в Москву задерживают на несколько часов
«Скончался до приезда «скорой». В Перми ищут очевидцев смертельного ДТП
В Перми пройдет прямая линия по комплектованию детских садов
В Перми с высоты упала женщина
В Перми ребенок прыгал с гаражей в сугробы и застрял в снегу
В Перми в салоне автобуса упала женщина