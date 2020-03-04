Стали известны подробности лобового столкновения, в котором пострадали четыре человека
Лобовое столкновение произошло утром в среду, 4 марта, в районе деревни Косотуриха. В аварии пострадали четыре человека.
В ГИБДД по Пермскому краю сообщили, что водитель автомобиля «Хонда» превысил скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген».
В результате аварии пострадали оба водителя и два их пассажира. 21-летний мужчина в тяжелом состоянии доставлен в пермскую краевую больницу. 29-летнего мужчину в состоянии средней тяжести отправили в городскую больницу Тверье.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводиться проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU