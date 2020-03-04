Стали известны подробности лобового столкновения, в котором пострадали четыре человека

4 Март 2020 2020-03-04T15:11:38+03:00

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводиться проверка. Фото: ГИБДД по Пермскому краю

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Лобовое столкновение произошло утром в среду, 4 марта, в районе деревни Косотуриха. В аварии пострадали четыре человека.

В ГИБДД по Пермскому краю сообщили, что водитель автомобиля «Хонда» превысил скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген».

В результате аварии пострадали оба водителя и два их пассажира. 21-летний мужчина в тяжелом состоянии доставлен в пермскую краевую больницу. 29-летнего мужчину в состоянии средней тяжести отправили в городскую больницу Тверье.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводиться проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU