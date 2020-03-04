В Прикамье участковый случайно нашел тело женщины в ее доме
Погибшая стала жертвой убийства
Расследование продолжается.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае местного жителя осудят за убийство супруги. 36-летний мужчина ударил женщину ножом и оставил умирать.
Тело женщины нашел участковый спустя пять дней после убийства. Следователи выяснили, что убийство совершил муж погибшей. 15 февраля между супругами произошла ссора, в результате которой мужчина ударил 57-летнюю жену ножом в спину.
Мужчину задержали и поместили под стражу. Ему уже предъявлено обвинение. Оказалось, что мужчина уже был судим.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU