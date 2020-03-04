2020-03-04T13:40:30+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчину осудили за секс со школьницей

Он знал о возрасте девочки
Лилия Абибулаева
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По отношению к девочке он не применял насилия и угроз.По отношению к девочке он не применял насилия и угроз.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае осудили жителя Очерского района за секс с несовершеннолетней. Его признали виновным в совершении трех преступлений в отношении девочки, не достигшей 16-летнего возраста.

Следователи выяснили, что мужчина в течение марта 2019 года у себя дома несколько раз занимался сексом со школьницей. По отношению к девочке он не применял насилия и угроз.

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы в виде лишения свободы на 4 года. Отбывать он их будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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