В Прикамье мужчину осудили за секс со школьницей
Он знал о возрасте девочки
По отношению к девочке он не применял насилия и угроз.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В Пермском крае осудили жителя Очерского района за секс с несовершеннолетней. Его признали виновным в совершении трех преступлений в отношении девочки, не достигшей 16-летнего возраста.
Следователи выяснили, что мужчина в течение марта 2019 года у себя дома несколько раз занимался сексом со школьницей. По отношению к девочке он не применял насилия и угроз.
Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы в виде лишения свободы на 4 года. Отбывать он их будет в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU