В Прикамье участковый случайно нашел тело женщины в ее доме

4 Март 2020 2020-03-04T12:41:04+03:00

Мужчину задержали и поместили под стражу. Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае местного жителя осудят за убийство супруги. 36-летний мужчина ударил женщину ножом и оставил умирать.

Тело женщины нашел участковый спустя пять дней после убийства. Следователи выяснили, что убийство совершил муж погибшей. 15 февраля между супругами произошла ссора, в результате которой мужчина ударил 57-летнюю жену ножом в спину.

Мужчину задержали и поместили под стражу. Ему уже предъявлено обвинение. Оказалось, что мужчина уже был судим.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU