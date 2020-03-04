Варианты подарков на 8 марта в редакции «КП-Пермь»
Международный женский день уже на носу. Хочется выбрать своей любимой лучший подарок. Ну, а что может быть лучше книги? Она поможет стать вашей женщине еще прекраснее м успешнее,подарит новые знания и хорошее настроение.
Редакция «Комсомольской правды» в Перми предлагает обратить внимание на праздничную коллекцию книг.
В редакции "КП-Пермь" есть большой выбор книг о правильном питании с кулинарными рецептами:
-"Тарелка молодости"
- "Легкие на подъем"
- "Темная сторона ЗОЖ"
Советы психологов, психотерапевтов, педагогов в книгах для мам:
- " Мамская правда",
- " Мамамания"
- "Фактор стиля"- книга, которая поможет развить чувство вкуса и стать стильной !
Только в марте в редакции "КП-Пермь" эти книги можно приобрести всего за 250 рублей. Успевай выбрать подарок своей любимой!
ИСТОЧНИК KP.RU