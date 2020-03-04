Варианты подарков на 8 марта в редакции «КП-Пермь»

4 Март 2020 2020-03-04T12:38:21+03:00

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Международный женский день уже на носу. Хочется выбрать своей любимой лучший подарок. Ну, а что может быть лучше книги? Она поможет стать вашей женщине еще прекраснее м успешнее,подарит новые знания и хорошее настроение.

Редакция «Комсомольской правды» в Перми предлагает обратить внимание на праздничную коллекцию книг.

В редакции "КП-Пермь" есть большой выбор книг о правильном питании с кулинарными рецептами:

-"Тарелка молодости"

- "Легкие на подъем"

- "Темная сторона ЗОЖ"

Советы психологов, психотерапевтов, педагогов в книгах для мам:

- " Мамская правда",

- " Мамамания"

- "Фактор стиля"- книга, которая поможет развить чувство вкуса и стать стильной !

Только в марте в редакции "КП-Пермь" эти книги можно приобрести всего за 250 рублей. Успевай выбрать подарок своей любимой!

ИСТОЧНИК KP.RU