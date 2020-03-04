Житель Прикамья надругался над своей знакомой, а потом ограбил ее
Мужчине грозит тюремный срок
Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае перед судом предстанет 38-летний местный житель. Мужчину обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении знакомой и в грабеже.
Следователи выяснили, что в середине декабря прошлого года мужчина выпивал вместе со своей 52-летней знакомой. Между ними произошел конфликт. Обвиняемый начал избивать женщину, а после совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого мужчина украл у женщины мобильный телефон и продукты питания.
Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU