Житель Прикамья надругался над своей знакомой, а потом ограбил ее

4 Март 2020 2020-03-04T11:55:02+03:00

Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае перед судом предстанет 38-летний местный житель. Мужчину обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении знакомой и в грабеже.

Следователи выяснили, что в середине декабря прошлого года мужчина выпивал вместе со своей 52-летней знакомой. Между ними произошел конфликт. Обвиняемый начал избивать женщину, а после совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого мужчина украл у женщины мобильный телефон и продукты питания.

Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU