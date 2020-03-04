В ДТП в Пермском крае погиб пассажир Нивы
Авария произошла на 51 километре трассы Пермь - Екатеринбург
Женщину-водителя госпитализировали. Фото паблика "chp_59"
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Утром 4 февраля на 51 километре трассы Пермь - Екатеринбург произошла смертельная авария. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что около 8:00 69-летняя водитель Нивы не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик «MAN».
- В результате аварии погиб пассажир отечественного автомобиля. Женщину - водителя с разными травмами госпитализировали. Проводится проверка, - сообщили в МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU