В ДТП в Пермском крае погиб пассажир Нивы

4 Март 2020 2020-03-04T11:38:04+03:00

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Утром 4 февраля на 51 километре трассы Пермь - Екатеринбург произошла смертельная авария. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что около 8:00 69-летняя водитель Нивы не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик «MAN».

- В результате аварии погиб пассажир отечественного автомобиля. Женщину - водителя с разными травмами госпитализировали. Проводится проверка, - сообщили в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU